Тхэквондисты из Люберец получили 99 медалей на чемпионате России

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На протяжении четырех дней 78 тхэквондистов из Люберец боролись за звание лучших, и им удалось завоевать 99 медалей. Среди них 40 золотых, 31 серебряная и 28 бронзовых. Четверо спортсменов из Люберец стали абсолютными чемпионами, выиграв золотые медали в двух дисциплинах.

Глава муниципалитета Владимир Волков выразил поздравления всем спортсменам, их родителям и тренерам клуба. Среди них Юлия Дмуховская, Аида Исаева, Максим Лисеенко, Никита Тимохин, Игорь Дедков, Сергей Зубков, руководитель клуба Алексей Яблошевский и главный тренер Алексей Леонов.

Следующий важный старт для команды - международный турнир «Московский вызов», который пройдет в декабре.

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