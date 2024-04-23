Тхэквондисты из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

Акция «Доброе дело. Весна» пройдет 27 апреля в Мытищах. В городских парках планируется посадить более тысячи деревьев.

Мероприятие охватывает не только озеленение, но и другие значимые инициативы. Студенты двух учебных заведений займутся подготовкой мемориальных мест ко Дню Победы. В Центральном парке культуры и отдыха юнармейцы от школы № 3 имени Б. А. Феофанова сосредоточат свои усилия на памятнике «Вечный огонь», а кадеты из школы № 19 приведут в порядок аллею Николая Боханова.

Проект также направлен на экологическое образование и бережное отношение к природе. В рамках «Экокалендаря» младшие школьники создадут иллюстрации для ветеранов, а также пройдут различные мероприятия, такие как «Экомарафон», «Подкаст для нас», «Фотокросс», «Летний сезон» с участием ЮИДовцев и «Цветущая школа».

Во время акции в образовательных учреждениях и других местах проведения организуют сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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