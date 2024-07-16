Тхэквондист из Лобни выступит в составе сборной Сербии на олимпиаде в Париже

Жители Лобни и болельщики тхэквондо с нетерпением ожидают выступления Льва Корнеева на Олимпийских играх и верят в его успех.

Важно отметить, что Лобня активно поддерживает развитие спорта на местном уровне. В округе функционируют 18 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на различных соревнованиях.

Кроме того, в рамках улучшения спортивной инфраструктуры, в прошлом году была открыта новая многофункциональная площадка на территории спортивной школы «Академия спорта». Также в прошлом году прошла реконструкция стадиона «Труд», что еще больше способствует развитию спорта в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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