Тестирование узбекского автобуса SAZ LE60 завершилось в Подмосковье

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что тестирование автобуса проводили с июня по сентябрь на одном из маршрутов МАП № 6 города Одинцово. За три месяца пассажиры совершили больше 23 тысяч поездок на этом транспортном средстве.

За период тестирования не было ни одной нештатной ситуации. Водители отметили высокую маневренность машины, эффективность эксплуатации. Пассажиры оценили комфорт.

На основе полученных оценок жителей Московской области и сотрудников компании будет принято решение о поступлении автобуса в парк «Мострансавто».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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