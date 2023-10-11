Тестирование участников премии для медработников началось в Подмосковье

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«Второй год подряд мы проводим в Подмосковье профессиональную премию для медработников. Для нас важно поддержать специалистов, работающих в наших учреждениях на протяжении длительного времени», - прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На конкурс поступило около 400 заявок от участников. После компьютерного тестирования конкурсанты приступят к практической части.

В состав жюри вошли главные внештатные специалисты и представители научного сообщества. Для представителей каждой специальности разработали свои критерии оценивания. С этого года также расширили перечень специальностей - добавили хирургов и онкологов.

Результаты конкурса станут известны в декабре этого года. Врачи получат премию в размере 180 тысяч рублей, а средние медицинские специалисты - 120 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Медики уже получили по 10-15 тысяч рублей доплаты к своим основным зарплатам.

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