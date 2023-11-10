Тестирование комплекса ГТО провели в школе № 4 в Солнечногорске

Школьники сдавали нормативы по челночному бегу, отжиманию, подтягиванию, наклонам вперед, прыжкам в длину и выполняли упражнения на пресс. Результаты внесут в электронную базу данных для присвоения знаков отличия.

«Сдача нормативов для школьников не обязательна и имеет исключительно добровольный характер. Однако успешные результаты дают неплохой бонус при поступлении в высшие учебные заведения, поэтому ежегодно отмечается наибольшая востребованность в прохождении испытаний у старшеклассников», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Желающие пройти тестирование могут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и подать заявку в отдел сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне» по городскому округу Солнечногорск через электронную почту mau.solnechnogorye@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».