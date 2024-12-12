Тест на знание Конституции РФ провели в молодежном центре в Воскресенске

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По словам организаторов события, знать Конституцию означает понимать свои права и обязанности, осознавать, как устроена правовая система государства, уметь защитить свои интересы.

«Вместе с другими участниками прошел тестирование на знание Конституции Российской Федерации. Такие мероприятия помогают развивать правовую грамотность среди населения, способствуют формированию активной гражданской позиции, уважению к нормам и законам своей страны и их соблюдению», - сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, что День Конституции отмечается в России 12 декабря.