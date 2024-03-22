«Тесный стык». Детский центр имени Рошаля объединит науку, образование и практику

Стык науки и практики Любая многопрофильная клиника должна опираться на новейшие научные достижения, заявила глава центра имени Рошаля.

«И не только на них опираться, но и создавать их самим. И сейчас у нас есть договоренности со многими кафедрами, прежде всего с нашим ведущим институтом, с Московским областным институтом имени Владимирского, что детские кафедры будут располагаться на базе детского клинического центра», - отметила Шаповаленко.

Также в медучреждении будут базироваться кафедры Института повышения квалификации, которые не только обучат студентов и организуют практику для будущих врачей и медсестер.

«Еще очень важно, чтобы наши сотрудники сами участвовали и в конгрессах и в конференциях, писали статьи на том материале, который они наработают в стенах центра. Поэтому вот здесь будет тесный стык науки, образования и нашей практической деятельности. Без этого никуда сейчас», - подчеркнула главврач.

Лидеры отрасли Отдельная гордость команды центра - это будущий персонал клиники. Сейчас почти полностью удалось найти руководящий персонал.

«То есть мы нашли руководителей всех медицинских подразделений, причем мы пригласили действительно лидеров отрасли. К нам приходят, наверное, одни из лучших специалистов в нашей стране», - рассказала специалист.

В центре имени Рошаля организуют слаженную структуру - этого требует многопрофильность учреждения.

«Будет большой медицинский блок руководителей и медицинского профиля, и административный блок. Потому что такая медицинская структура, как детский клинический центр, в котором и амбулаторная помощь оказывается, и краткосрочное пребывание, и круглосуточное, - это большой слаженный механизм», - объяснила Шаповаленко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал сделать все возможное , чтобы детский госпиталь имени Рошаля открылся к 1 июня 2024 года. Главная задача - обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание.