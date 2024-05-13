Территорию Звенигородского лесничества расчистили от сухостоя

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Лес очистили вблизи поселка Часцы и около села Саввинская слобода: в кварталах Шараповского и Коралловского участковых лесничеств. На первой площадке убрали 7,195 гектаров, а на второй - 2,9 гектара.

Качество выполненных работ проконтролировали сотрудники Звенигородского филиала «Мособллес». Планируется, что такие мероприятия снизят опасность возникновения лесных пожаров и угрозу падения стволов и ветвей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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