Территорию завода водоочистного оборудования в Чехове облагородили

Вблизи производства заасфальтировали 300-метровую дорожку, поменяли люки, установили новые урны, ограждение, а также посадили около 90 туй и елей.

«В этом году городу Чехову 70 лет. Это хороший подарок и муниципалитету, и жителям. Очень большую поддержку оказала местная администрация, и полиция города нам помогала», - рассказал генеральный директор ООО «АГМА» Егор Курятников.

Благодаря такой инициативе в прошлом году в городе появился сквер площадью 150 квадратных метров и парковка на 50 мест. Их построили по инициативе предприятия «Проммаш тест», которое уже более 10 лет благоустраивает территорию бывшего Чеховского мебельного комбината. Вдоль забора там также планируют сделать пешеходную дорожку и зону отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Вблизи производства заасфальтировали 300-метровую дорожку, поменяли люки, установили новые урны, ограждение, а также посадили около 90 туй и елей.

«В этом году городу Чехову 70 лет. Это хороший подарок и муниципалитету, и жителям. Очень большую поддержку оказала местная администрация, и полиция города нам помогала», - рассказал генеральный директор ООО «АГМА» Егор Курятников.

Благодаря такой инициативе в прошлом году в городе появился сквер площадью 150 квадратных метров и парковка на 50 мест. Их построили по инициативе предприятия «Проммаш тест», которое уже более 10 лет благоустраивает территорию бывшего Чеховского мебельного комбината. Вдоль забора там также планируют сделать пешеходную дорожку и зону отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».