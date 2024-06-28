Территорию возле мусороперегрузочной станции благоустроили под Мытищами

На предыдущей встрече жители выразили свои опасения по поводу шума, который мешал им спать ночью. Это было связано с повышенной нагрузкой на станцию. В ответ на жалобы администрация предприняла ряд мер: был проведен ямочный ремонт дорог и устранены дефекты, на которые указывали жители, также был ликвидирован источник ночного шума.

Жители отметили положительные изменения и выразили благодарность за оперативное решение проблемы. В дальнейшем планируется продолжение регулярного полива дорог, чтобы минимизировать количество пыли, поднимаемой проезжающими грузовиками. Кроме того, анонсированы работы по асфальтированию 200 метров грунтовых подъездных путей к СНТ, которые должны быть завершены в течение следующего месяца.

Администрация подчеркнула свою открытость к диалогу и готовность оперативно реагировать на замечания и предложения жителей, подтверждая свою заинтересованность в создании комфортных условий для всех жителей.

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