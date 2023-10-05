Территорию у Красного ручья благоустроят в Лотошине за два года
Современная зона отдыха появится на месте пустыря на берегу Красного ручья в Лотошине. Там обустроят дорожную сеть, установят детскую и спортивную площадки, пирсы и лодочную станцию.
Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, территорию обустроят для комфортного отдыха жителей всех возрастов. Там появятся детские и спортивные площадки, кафе и магазины, а также качели.
«Концепция благоустройства данной территории предусматривает создание пространства для отдыха всех групп населения. Работы уже идут, они рассчитаны на два года. После их завершения у жителей Лотошино появится обновленное место для отдыха, куда, как мы надеемся, будут приезжать и из соседних населенных пунктов», - сказал он.
На берегу Красного ручья создадут зоны отдыха у воды, построят три пирса с лодочной станцией. На территории будет работать туалет и пляжная раздевалка.
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