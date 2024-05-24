Территорию пляжа «Любляна» в Егорьевске подготовят к летнему сезону

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что ежегодно территории подготавливают к летнему периоду отдыха. Работы включают завоз песка, подготовку дорог к местам отдыха, а также ремонт или обновление элементов инфраструктуры, таких как кабины для переодевания, души, лежаки и прочее.

В прошлом году в Московской области было открыто 203 пляжа и зоны отдыха у воды, 88 из которых предоставляли возможность для купания.

«Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», - добавил Хайкин.

На пляже «Любляна» обустроены туалетный модуль, детская площадка с качелями и горкой, а также спортивная зона с тренажерами. Волейбольная площадка с натянутой сеткой также доступна для игр. Пляж имеет песчаное покрытие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».