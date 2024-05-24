24 мая 2024, 17:30

Территорию пляжа «Любляна» в Егорьевске подготовят к летнему сезону

Источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подготовительные работы перед летним сезоном стартовали на пляже «Любляна» в Егорьевске. Ежегодно это место привлекает гостей со всего Подмосковья.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что ежегодно территории подготавливают к летнему периоду отдыха. Работы включают завоз песка, подготовку дорог к местам отдыха, а также ремонт или обновление элементов инфраструктуры, таких как кабины для переодевания, души, лежаки и прочее.

В прошлом году в Московской области было открыто 203 пляжа и зоны отдыха у воды, 88 из которых предоставляли возможность для купания.

«Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», - добавил Хайкин.

На пляже «Любляна» обустроены туалетный модуль, детская площадка с качелями и горкой, а также спортивная зона с тренажерами. Волейбольная площадка с натянутой сеткой также доступна для игр. Пляж имеет песчаное покрытие.

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Благоустройство Егорьевск
24 мая 2024, 17:47
Врачи МОНИКИ приняли участие в конференции молодых ученых в Самарканде
МОНИКИ им. Владимирского
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Специалисты МОНИКИ приняли участие в международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Достижения фундаментальной прикладной медицины и фармации». Мероприятие состоялось в Самарканде.

Ректор Самаркандского государственного медицинского университета Жасур Ризаев вручил благодарственное письмо за активное взаимодействие заведующей кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии МОНИКИ Малкан Амхадовой. Ассистенты этой кафедры также приняли участие в конкурсе молодых ученых в рамках конференции и получили несколько дипломов первой степени.

«Мы давно сотрудничаем с Самаркандским государственным медицинским университетом и всегда с огромной радостью принимаем участие в его мероприятиях. На этой конференции встретились ученые из разных стран, это уникальная возможность для молодых специалистов обменяться научным и клиническим опытом» - прокомментировала Малкан Амхадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи Ученые Медицина
24 мая 2024, 17:39
Пляж в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах подготовят к летнему сезону
Министерство благоустройства Московской области
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Пляж у парка «Серебряный» продолжают готовить к летнему сезону в Серебряных Прудах. Там обустроили туалетный модуль и кабинку для переодевания.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, всего в этом году к лету подготовят более 200 пляжей и зон отдыха у воды.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», - сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В регионе обустроят малые, средние и большие пляжи с песчаным и смешанным покрытием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
24 мая 2024, 17:37
Покрытие на игровых площадках заменят в микрорайоне ВНИИПО в Балашихе
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Резиновое покрытие заменят на спортивной и детской площадках в микрорайоне ВНИИПО в Балашихе. Ответственные службы устранят проблему в ближайшее время.

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел обход территорий в микрорайоне ВНИИПО. Обсудили вопросы по содержанию с активными жителями района, представителями управляющей компании, сотрудниками управления «Благоустройство-Балашиха». Осмотрели состояние детских и спортивных площадок, зон отдыха для горожан, тротуаров, народных троп, подъездов в многоквартирных домах.

Основные замечания были по качеству основания на детских и спортивных площадках - его нужно обновить. Резиновое покрытие заменят в ближайшее время. После проведут еще одну встречу с жителями и сотрудниками профильных управлений округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Черноголовке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Балашиха
24 мая 2024, 17:34
Акция «Чистый лес» пройдет в Балашихе 25 мая
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Жителей Балашихи приглашают принять участие в экологической акции «Чистый лес». Деревья будут высаживать в микрорайоне 1 Мая.

Участников акции ждут 25 мая в 10:00 на территории Горенского участкового лесничества, участок расположен рядом с микрорайоном 1 Мая. Координаты точки встречи: 55.801995, 37.847422.

Жителям рекомендуют надеть резиновую обувь и удобную одежду, которую можно запачкать.

Все вопросы по акции «Чистый лес» можно задать по телефону: 8 (495) 521-67-67 добавочный 5516. Так можно связаться с представителем управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа.

Акция «Чистый лес» проходит в регионе с прошлого года в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Экология

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