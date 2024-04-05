Территорию парка в Лосино-Петровском приведут в порядок к 1 мая

Он встретился с членами общественного совета парка и представителями бизнеса, которые планируют открыть павильоны для мастер-классов и работать в сфере развлечений и питания.

«Парк должен развиваться, и какие-то точки притяжения и архитектурные решения должны быть. И мы как раз это с предпринимателями обсудили», - отметил Джеглав.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Территорию парка осмотрел глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Мы сегодня определили для себя ряд направлений и точек, как мы будем все это контролировать. Что бы все было убрано, чтобы работали туалеты всегда, был свет, вода, средства гигиены», - сказал Сергей Джеглав.

Он встретился с членами общественного совета парка и представителями бизнеса, которые планируют открыть павильоны для мастер-классов и работать в сфере развлечений и питания.

«Парк должен развиваться, и какие-то точки притяжения и архитектурные решения должны быть. И мы как раз это с предпринимателями обсудили», - отметил Джеглав.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Территорию парка осмотрел глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

«Мы сегодня определили для себя ряд направлений и точек, как мы будем все это контролировать. Что бы все было убрано, чтобы работали туалеты всегда, был свет, вода, средства гигиены», - сказал Сергей Джеглав.