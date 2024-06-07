07 июня 2024, 19:06

Территорию микрорайонов имени Шитикова и № 24 приведут в порядок в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

Управляющие компании, администрация округа и лесопаркового хозяйства проинспектировали два микрорайона. Проверили территорию по улицам Индустриальная и 2-я Пролетарская.

Замечания выявлены по двум микрорайонам: граффити на жилых домах и торговых объектах, неубранные спиленные ветки, мусор на газонах. Отдельно отметили неудовлетворительное состояние одной из спортивных площадок.

Управляющие компании должны устранить недочеты в течение двух недель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Мусор
07 июня 2024, 19:03
Спортсмен из Лыткарина Федор Ефимов победил на Кубке России по тентпеггингу
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмен из Лыткарина Федор Ефимов выиграл в абсолютном зачете на Кубке России по тентпеггингу. Теперь победитель войдет в состав национальной сборной, которая представит Россию на предстоящих международных играх БРИКС в Казани.

«К этим соревнованиям я готовился за две недели. Конь у меня уже опытный, участвовал далеко не в одних соревнованиях, несмотря на то, что ему только пять лет. На Казбеке я практически всегда получаю первые места. Победа далась мне нелегко. Но я хорошо подготовился, оттачивал свое мастерство на тренировках и в решающий момент смог показать все, на что способен», –рассказал Ефимов.

Он добавил, что уровень международной конкуренции очень высок, но спортсмен верит в свои силы.

«Мы тщательно готовимся к предстоящим стартам. И приложим все усилия, чтобы добиться высоких результатов», - заключил Ефимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Казань Лыткарино
07 июня 2024, 18:58
Более 20 километров дорог отремонтируют в Богородском округе к осени
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Укладка нового покрытия на Бисеровском шоссе от улицы Шоссейная до улицы Бисерово Озеро продолжается в Богородском округе. Работы выполняют по просьбе местных жителей. Всего в округе отремонтируют свыше 20 километров покрытия к осени.

«Дорога обеспечивает подъезд к домам жителей многочисленных дачных посёлков, села Бисерово и посёлка Рыбхоз и была выбрана к ремонту по результатам голосования жителей на „Доброделе“», - уточнили в Минтрансе Московской области.

Ежедневно по участку шоссе проезжают более 20 тысяч автомобилистов. Летом по дороге можно доехать до многочисленных пляжей на живописном озере Бисерово.

Ранее дорожные службы завершили укладку десятикилометрового покрытия на двух участках Кудиновского шоссе. Напомним, все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Богородский
07 июня 2024, 18:16
Четыре новых парка открыли в Одинцовском округе за пять лет
Читайте нас в: Google Новости
Самые известные парки в Одинцовском округе — «Раздолье» и Малевича. Большой популярностью пользуются и небольшие парки «Немчиновский» и «Виражи». Глава округа Андрей Иванов рассказал и про другие зоны отдыха в своем отчете перед окружным Советом депутатов.

«В парке „Захарово“ сделали входной павильон с кафе и помещением для детских мероприятий, здесь появился новый каток. Зимой на нем катаются на коньках и играют в хоккей, а летом на площадке устанавливают детские аттракционы. В 2024 году благоустроим современную спортивную зону площадью в один гектар - она будет включать в себя баскетбольную площадку, скейт-парк, воркаут, теннисные столы, детский игровой городок. Работы должны быть выполнены до сентября», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха - место притяжения местных жителей и гостей города. Здесь открыли новую площадку для пляжного волейбола, а также современный каток с искусственным льдом и столы для настольного тенниса. Благоустроены пешеходные тропинки, сделаны велодорожки. Кроме того, расширяется парковка.

Еще Андрей Иванов рассказал про второй этап благоустройства велодорожки - от коттеджного посёлка «Лохино Вилс» до входа в парк со стороны Подушкинского шоссе.

В этом году открывается новый парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде. В лесопарке сделают пешеходные дорожки и центральную аллею, лыжную трассу и полосу для велосипедов на четыре километра. Для детей построят большую игровую площадку, а любителям спокойного отдыха создадут зеленую поляну с комфортными лавками.В ноябре закончится первый этап благоустройства. Также в следующем году стартует благоустройство парка в деревне Шульгино на территории 82 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Парки
07 июня 2024, 18:08
Второй этап благоустройства лесопарка начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Второй этап по благоустройству лесопарка стартовал в Химках. Планы масштабные — обустроить входные группы, очистить пруд и создать лыжероллерную трассу. Глава Химок Дмитрий Волошин держит ход работ на личном контроле.

Благоустроили уже 50 гектаров. Проложили пять километров тропинок, построили детскую площадку и пространство для выгула собак, установили 60 лавочек и новое освещение, а также подключили систему видеонаблюдения.

«Химкинский лесопарк - самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача - провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Здесь раньше был непроходимый лес, а сейчас можно пройти по дорожкам, на велосипеде покататься и с собакой погулять. Мне нравится, как парк преобразился. Раньше тут были старые деревья и казалось, что парк не такой большой, а оказалось, что территория огромная. Появилось много места для прогулок», - отметила местная жительница Наталия Хворостина.

Полностью привести всю территорию в порядок планируют осенью этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Собаки Парки

Новости по теме