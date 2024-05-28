28 мая 2024, 16:14

Территорию 44 деревень под Истрой обработали от борщевика

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Борьба с борщевиком Сосновского проводится по всему городскому округу Истра. Работы уже прошли в 44 населенных пунктах.

Рабочие уничтожают борщевик механизированным, химическим и комбинированным способами. С 8 по 27 мая обработка охватила территорию в 124 гектара: из них муниципальной службой - более 45 гектаров, подрядными организациями - более 79 гектаров. Всего работы прошли в 44 населенных пунктах.

До 20 июня проходит первая волна борьбы с борщевиком, с 21 июня по 31 августа - вторая. Всего в муниципалитете запланировано обработать от сорняка около 761 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Истра
28 мая 2024, 16:15
Свыше 10 юных спортсменов из Белгорода временно перебазировали в Мытищи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Юные спортсмены из Белгорода знакомятся с Мытищами. Из-за нестабильной обстановки ребята вынуждены временно изменить место тренировок и перебазироваться в Подмосковье.

При поддержке администрации городского округа Мытищи организована культурно-спортивная и духовно-просветительская программа для детей в приходе храма Святого мученика Уара в поселке Вешки. В рамках программы проведены мастер-класс по лапте, экскурсия по храму, знакомство с колокольней, где юный звонарь Тимур (Тимофей) Карпов продемонстрировал процесс звонки храмовых колоколов.

В спортивном центре «Здоровое поколение» дети посетили зал борьбы, учебные классы и музей. В экопарке прихода гости преодолели полосу препятствий, поиграли в волейбол и другие активные игры, проверив свои спортивные возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Дети Мытищи
28 мая 2024, 16:13
Более 400 жильцов переселят из аварийных домов до конца года в Солнечногорске
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Программу по переселению из ветхого жилья продолжают реализовывать на территории Солнечногорска. Всего до конца года планируется переселить жителей 418 аварийных квартир.

Администрация Солнечногорска приобретает жилье для переселенцев в строящихся домах и на вторичном рынке. Также с 2024 года горожане могут воспользоваться жилищным сертификатом и приобрести квартиру самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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В администрации Солнечногорска прошло совещание, где обсудили готовность новых домов для расселения аварийного фонда.

Новый дом в микрорайоне Рекинцо-2 уже введен в эксплуатацию. После завершения всех юридических процедур 147 семей отметят новоселье в уютных квартирах. Также до конца года планируется завершить строительство дома в Поварово, где для переселенцев выделили 96 квартир.

«Самое пристальное внимание у нас к тем, кто по сей день проживает в микрорайоне Центральный, где не до конца расселенными остаются 17 домов. Этой зимой у нас были трудности с обслуживанием зданий, особенно в части теплоснабжения. Уверен, в этом году такой проблемы у жителей микрорайона не возникнет, поскольку предстоящую зиму они будут встречать уже в новых квартирах», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Строительство Аварийное жилье Квартиры
28 мая 2024, 16:10
Подмосковная спортсменка победила на 3-м этапе Кубка России по BMX-фристайлу
федерация велосипедного спорта России
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Спортсменка из Московской области Татьяна Корабельщикова выиграла на третьем этапе Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийский дисциплине «парк». Для подмосковной гонщицы эта победа стала первой в подобных соревнованиях.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта региона, Татьяна Корабельщикова набрала 90 баллов, обогнав Дарью Ризаеву из Самарской области и Софью Чернявскую из Москвы.

Третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в дисциплине «парк» прошли в Ростове-на-Дону. В турнирах приняли участие 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма, Московской области, Краснодара, Калининграда, Самары и Ростова-на-Дону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Женщины
28 мая 2024, 16:10
Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Звенигороде
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Второй фестиваль физической и духовной культуры прошел на городском стадионе «Спартак» в Звенигороде. Участниками стали 180 человек из 10 благочиний.

Участниками фестиваля стали православные воскресные школы, гимназии и приходы Одинцова, Звенигорода, Наро-Фоминска, Можайска, Волоколамска и Рузы. Ребята попробовали свои силы на восьми площадках. Они соревновались в традиционных веселых стартах, футболе, шахматах, эстафете и перетягивании каната. Кроме этого, в этом году спортсмены впервые упражнялись в висе на перекладине.

Победителям вручили медали и грамоты. Также на площадке для лекций и мастер-классов гости праздника встретились с известными звенигородскими рекордсменами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил верующих с днем памяти Николая Чудотворца.

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Одинцово Спортсмены Фестивали

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