Территорию 44 деревень под Истрой обработали от борщевика

Рабочие уничтожают борщевик механизированным, химическим и комбинированным способами. С 8 по 27 мая обработка охватила территорию в 124 гектара: из них муниципальной службой - более 45 гектаров, подрядными организациями - более 79 гектаров. Всего работы прошли в 44 населенных пунктах.

До 20 июня проходит первая волна борьбы с борщевиком, с 21 июня по 31 августа - вторая. Всего в муниципалитете запланировано обработать от сорняка около 761 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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