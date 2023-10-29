Территории при 20 храмах благоустроили в Подмосковье за пять лет
Министерство благоустройства Московской области продолжает подводить итоги работы за пять лет. Представители ведомства сообщили, что за это время удалось благоустроить 20 территорий, прилегающих к религиозным объектам.
Так, в Озерках реализовали проект сквера «Арбат», в Егорьевске облагородили площадь Александра Невского, а в Кашире осуществили сразу два масштабных проекта: обновление центральных улиц и благоустройство территории возле Никитского монастыря. В Балашихе упор был сделан на благоустройство территории возле Храма Росгвардии.
Кроме того, в Серебряных Прудах создали уникальную пешеходную зону, а в Коломне завершили благоустройство территории возле Бобренева монастыря.
Работы по благоустройству Московской области играют важную роль в улучшении городской среды. Также они подчеркивают значимость культурного и духовного наследия региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.
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