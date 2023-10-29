29 октября 2023, 17:39

Территории при 20 храмах благоустроили в Подмосковье за пять лет

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Министерство благоустройства Московской области продолжает подводить итоги работы за пять лет. Представители ведомства сообщили, что за это время удалось благоустроить 20 территорий, прилегающих к религиозным объектам.

Так, в Озерках реализовали проект сквера «Арбат», в Егорьевске облагородили площадь Александра Невского, а в Кашире осуществили сразу два масштабных проекта: обновление центральных улиц и благоустройство территории возле Никитского монастыря. В Балашихе упор был сделан на благоустройство территории возле Храма Росгвардии.

Кроме того, в Серебряных Прудах создали уникальную пешеходную зону, а в Коломне завершили благоустройство территории возле Бобренева монастыря.

Работы по благоустройству Московской области играют важную роль в улучшении городской среды. Также они подчеркивают значимость культурного и духовного наследия региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 октября 2023, 20:08
Министерство ЖКХ Подмосковья вручило удостоверения повышения квалификации 50 специалистам
ФКР
Читайте нас в: Google Новости
Удостоверения повышения квалификации получили 50 специалистов региональных операторов капитального ремонта из 33 регионов России. Соответствующие документы они получили после прохождения пятидневной программы «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал, что программа разрабатывалась совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и ее руководителем Анной Мамоновой. Она реализуется четвертый год подряд.

«По данной Программе удостоверение повышения квалификации уже получили более 200 слушателей», -подчеркнул Антон Велиховский.

Учебным планом предусмотрены лекции, практические занятия с экспертами и выездные мероприятия на передовые объекты Московской области». Во время прохождения с программы специалисты ознакомились с широким кругом вопросов, включая международный опыт.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова отметила, что курс нацелен на тех, кто организовывает капитальный ремонт.

«В этот раз присутствуют более 30 регионов, из которых 11 новых руководителей. Для них это своего рода старт в капитальный ремонт. Интерес страны к этому курсу растет, и отрадно видеть сегодня на этом курсе тех заместителей, руководители которых ранее сами прошли этот курс», - добавила Анна Мамонова.

После окончания мероприятия слушатели сделали фото на память с авторами программы Анжелой Пуховой, Анной Мамоновой и Ольгой Мальгиной.

Следующий курс программы запланирован к реализации на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
29 октября 2023, 20:08
Комитет по ценам Подмосковья принял участие во Всероссийской тарифной конференции в Сочи
Мособлкомцен
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодная Всероссийская тарифная конференция 2023 года завершилась в Сочи. Ее посетили представители Комитета по ценам и тарифам Московской области. Мероприятие собрало регуляторов всех уровней и экспертов.

По результатам конференции было принято решение о закреплении сроков действия тарифного регулирования в электроэнергетике и других сферах ЖКХ до 1 декабря. Это делается для того, чтобы синхронизировать привлечение инвестиций и установить контроль за ними. Кроме того, был расширен опыт использования регуляторных контрактов и принципов «целевой амортизации» в электроэнергетике, сфере ЖКХ и газоснабжении.

Участники также обсудили ключевые направления регулирования сфер ЖКХ, электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса. Например, установление долгосрочных предельных индексов на коммунальные услуги в Московской области, Тюменской области и Республике Татарстан помогло привлечь дополнительные средства в размере 21,5 миллиарда рублей на строительство новых объектов в отраслях теплоснабжения и водоотведения, а также на реконструкцию существующих объектов.

В области ЖКХ было предложено обсудить на Экспертном совете по ЖКХ ФАС России опыт привлечения инвестиций при обеспечении социальной защиты граждан при оплате ЖКУ, а также укрепить методическую и информационную работу по стандартам раскрытия информации и разработать методы корректировки тарифов операторов по обращению с ТКО с учетом изменений стоимости перевозок.

Напомним, Всероссийская тарифная конференция является площадкой, где каждый год обсуждаются предложения представителей профессионального сообщества для дальнейшего развития тарифного регулирования и достижения баланса интересов потребителей, организаций и государства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
29 октября 2023, 20:07
Более 20 компаний приняли участие в смотр-конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове
Мин ЖКХ
Читайте нас в: Google Новости
Смотра-конкурс «Лучший по профессии» завершился 26 октября в Одинцове. В нем приняли участие более 20 ведущих отечественных компаний.

Конкурс проводится ежегодно по инициативе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Его главная цель - популяризация и повышение престижа поставщиков и производителей товаров, а также работ и услуг в сфере ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что в этом году в рамках смотра представлено много оборудования, произведенного с использованием технологий импортозамещения. Он подчеркнул, что в непростых условиях для российской экономики продолжается создание отечественных аналогов оборудования, используемого в работе.

«Я с уверенностью могу сказать, что мы практически закончили процесс импортозамещения по Московской области», - сообщил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ
29 октября 2023, 19:40
Бурановские бабушки посетили ДЮОЦ «Мечта» в Подольске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Уникальный концерт для жителей ЛНР и ДНР, временно проживающих на территории Подольска, устроили бурановские бабушки в центре временного размещения «Мечта». Мероприятие состоялось по инициативе самого коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Директор МУ ДЮОЦ «Мечта» Алексей Бекетов поделился своими впечатлениями от встречи с бурановскими бабушками.

«К нам сегодня приехали бурановские бабушки. Это очень такая яркая и долгожданная встреча. Они приезжали буквально на День города, и очень им понравилось. Получился такой союз родственных душ», - рассказал Алексей Бекетов.

Бурановские бабушки уже были в гостях у переселенцев Донбасса. На День города они устроили незапланированный концерт в «Мечте», чтобы порадовать всех живущих здесь людей. Одна маленькая девочка во время их выступления исполнила настолько зажигательный танец, что покорила сердца артисток. Ребенку бабушки подарили игрушку и пообещали вернуться.

Участница ансамбля Евгения Косынкина рассказала, что музыкальный коллектив намерен вернуться с концертом.

«Была очень теплая встреча с жильцами, которые тут живут. У нас такое общение было - мы друг друга почувствовали. И очень было большое желание, а также обещание - вернуться с концертом», - поделилась Евгения Косынкина.

Приехать в центр изъявили желание сами бурановские бабушки. В своем плотном графике они нашли время на такую важную поездку - сразу после съемок в Москве коллектив отправился в Подольск, где его встретили с распростертыми объятиями и бурными аплодисментами.

Как признаются сами артистки, атмосфера и позитивный настрой жителей всегда дают им заряд энергии и бодрости духа для следующих выступлений. Ставшие уже своими, они планируют приезжать в Подольск и дальше, чтобы дарить незабываемые эмоции всем проживающим центра.

Подольск

Новости по теме