Термальный комплекс открыли в торговом центре Zеленопарк под Солнечногорском

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик обсудил с руководством термального комплекса вопросы развития туризма в округе, а также его доступность для льготных категорий граждан.

«Это новое и уникальное место не только для Солнечногорска, но и в целом для всего региона. Termoland в торговом центре Zеленопарк стал четвертой точкой, которую открыли на территории Подмосковья. Пообщавшись с руководством, договорились о предоставлении скидок социальным группам граждан - пенсионерам, студентам, в том числе и семьям участников СВО», - рассказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что студенты колледжа «Подмосковье» смогут пройти практику на территории курорта. Также округ поддержит компанию в вопросе подбора персонала: вакансии разместят на экранах МФЦ.

Семейный городской курорт Termoland единовременно могут посещать до 1,5 тысячи человек. Там открыты три больших бассейна, два из которых круглогодичные, а также традиционная русская парная, хаммам, спа и другие зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил открывшиеся после благоустройства набережную озера Киово и одноименный парк в Лобне.

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