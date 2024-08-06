06 августа 2024, 16:15

Терапевтический корпус больницы в Луховицах отремонтируют в 2025 году

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В Луховицах продолжается капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса окружной больницы. Первый этап завершится в октябре, а полностью работы проведут к концу 2025 года.

Сейчас подрядчики обустраивают фасад здания, устанавливают пластиковые окна, прокладывают коммуникации и готовят материалы к отделке помещений. В процессе капремонта обновят не только внешнюю и внутреннюю отделку, но и инженерные коммуникации.

«В палатах будет не более четырех мест для пациентов, отдельный душ и удобства. Корпус преобразится. Новая планировка и современное оснащение позволят повысить качество медицинских услуг», - сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Работы проходят в два этапа, чтобы не останавливать прием пациентов на лечение в стационаре. Первый этап завершится в октябре, тогда готовность здания достигнет 60%. Затем строители приступят к обновлению другой половины корпуса.

«Луховичане с пониманием относятся к временным неудобствам, а коллектив больницы делает так, чтобы работы, как можно меньше касались пациентов. Еще в соседнем корпусе обновляется пищеблок. До конца года в больницу будет поставлен современный рентген-аппарат. Также на этот год предстоит ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Городна», - отметила главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

Капремонт корпуса ведется благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» и народной программе партии «Единая Россия».

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Больницы Луховицы Ремонтные работы
06 августа 2024, 16:53
Теннисистка из Волоколамска стала самой старшей участницей областного турнира
Клуб Активного долголетия Волоколамск
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Зоя Чугунова из Волоколамска — теннисист с большим стажем. На отборочном этапе турнира Московской области 76-летняя пенсионерка стала самым почтенным спортсменом.

Зональный этап областного турнира прошел 2 августа во Дворце спорта «Лама». В нем состязались команды Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского и Рузского городских округов.

На награждении особенно отметили спортсменку из Волоколамска - в 76 лет она продолжает активно участвовать в соревнованиях. Ей также вручили диплом и памятную медаль.

«Меня по-настоящему удивил этот турнир. Когда я наблюдала за игрой теннисистов, то совершенно забывала об их возрасте. Такой задор, боевой дух, воля к победе! И столько истинно ветеранского благородства! Для меня было большой честью вручить им награды. Вручая подарок Зое Викторовне Чугуновой, я выразила ей благодарность за участие в спортивной борьбе и искреннее восхищение», - прокомментировала председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа, член фракции «Единая Россия» в Совете Татьяна Шаргаева.

Отметим, что первое место заняла команда из Наро-Фоминска, которая поедет на финал области.

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Спортсмены Теннис Волоколамск
06 августа 2024, 16:51
Гимназию в Климовске капитально отремонтируют к августу 2025 года
Министерство строительного комплекса Московской области
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Начался капитальный ремонт здания гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в гимназии заменят кровлю и потолки, обновят фасад и входные группы, лестницы, все инженерные сети и оборудование, окна и двери. В классах появится новая современная мебель. Также полностью благоустроят прилегающую к школе территорию.

«Подрядчик вышел на площадку 1 августа, завез оборудование и инструмент. На площадке работают 10 человек, ведутся демонтажные работы. Сейчас проводится демонтаж полов, потолков, окон и дверей», - пояснили в ведомстве.

Завершить капремонт планируется к августу 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Ремонтные работы
06 августа 2024, 16:50
Более 100 спортсменов приняли участие в подмосковном чемпионате по гольфу
Фото Федерации гольфа Московской области
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Подмосковный гольфист Давид Нагиев стал двукратным чемпионом Московской области. Двухдневный турнир прошел в Одинцовском городском округе и собрал более ста спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, третье место завоевали гольфисты из Московской области Алиса Молоканова и Андрей Павлов.

Алексей Карасев завоевал золото в индивидуальном зачете среди профессионалов в первый день турнира, а среди женщин победила Александра Чекалина.

​Общий призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона рублей.

​«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», –заявил главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены Награды
06 августа 2024, 16:44
Школы в Химках примут более 3,8 тысячи первоклассников осенью
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В школы Химок в новом учебном году придут более 35,8 тысячи детей. При этом 3824 ребенка станут первоклассниками.

В преддверии 1 сентября представители администрации городского округа Химки совместно с полицейскими и спасателями проверили школы на безопасность и соблюдение санитарных норм. Каждое учреждение должно быть оснащено охранными пунктами, кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения и металлодетекторами.

Специалисты также проверили дороги у школ на наличие искусственных неровностей, оценили состояние разметок и пешеходных переходов. К началу учебного года около образовательных учреждений отремонтируют светофоры и установят новые дорожные знаки.

Всего в Химках работает 26 школ, в которых трудятся 1596 педагогов. К новому учебному году во всех учреждениях закупили книги и подготовили полный комплект справочных материалов и пособий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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Дети Школы Химки Школьники

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