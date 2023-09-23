Терапевта Щелковской больницы наградили почетной грамотой Минздрава

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В августе этого года во время дежурства Иваньченко поступил вызов с просьбой осмотреть пациентку на дому. Несмотря на молодой возраст пациентки, врача насторожили некоторые показатели. Валерия настояла на госпитализации. В итоге диагнозы подтвердились, девушка прошла курс стационарного лечения. Сейчас с ней все в порядке.

«Для меня быть врачом - это готовой быть в любое время прийти на помощь человеку, который в ней нуждается. Проявлять внимание, заботу и понимание к людям», - заявила врач-терапевт Медвежье-Озерской амбулатории Валерия Иваньченко.

«Валерия Алексеевна достаточно молодой специалист. В нашей организации она работает два года. Но за это время она проявила себя как квалифицированный специалист», - сообщила и. о. заведующей амбулатории Инна Импатова.

Валерия Иваньченко закончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Интернатуру прошла в Сеченовском университете.

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