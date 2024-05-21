Терапевт Софья Тимухина рассказала о правилах дачной аптечки

«В дачной аптечке должны быть стерильные перчатки, средства для обработки ран (перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин), широкие и узкие бинты, марлевые салфетки, стерильные салфетки, несколько индивидуальных перевязочных пакетов на случай сильных кровотечений, эластичный бинт, а также кровоостанавливающий резиновый рифленый жгут», - рассказала о составе аптечки для экстренных случаев врач-терапевт поликлиники в Можайске Софья Тимухина.

Все эти средства нужно разложить как можно удобнее, чтобы даже в состоянии сильного стресса их можно было без труда найти.

В аптечку лекарственную нужно положить обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противопростудные, антигистаминные препараты, а также средства от расстройств желудка и пищеварения.

Тимухина напомнила, что важно следить за сроком годности лекарств и условиями их хранения. Большинство средств требуют прохлады - их можно держать в дверце холодильника.

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