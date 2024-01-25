Терапевт Мария Гурова пополнила штат городской поликлиники № 1 в Лобне

Мария Гурова училась в школе № 8 в Лобне, затем поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова на специальность «Лечебное дело».

«Я очень рада работать в своем родном городе. Решение стать врачом было принято мной еще в детстве. Наша профессия требует много времени, больших знаний и сил. Также важны и личные качества человека: сострадательность, чуткость, умение выслушать человека, стремление к новым знаниям», - рассказала Мария.

Записаться на прием к терапевту можно по номеру 122, а также через инфомат в поликлинике и личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут 22 объекта здравоохранения.

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