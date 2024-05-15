Терапевт Марина Федина пополнила штат больницы в Лобне

Читайте нас в:

В Лобненской больнице особое внимание уделяется медицинскому персоналу. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена».

Марина Федина отметила, что быть врачом - это большая ответственность и забота о каждом пациенте. Врач должен суметь выслушать и понять, что чувствует пациент, учитывая его эмоциональное состояние и индивидуальные особенности.

Напомним, в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Она откроется на улице Заречная, 15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».