Терапевт Любовь Демкина назвала курение одной из причин депрессии

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«В мозге человека есть специальные активные вещества - нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Они отвечают за настроение и поведение. Дофамин - за мотивацию, удовольствие и удовлетворение. Серотонин участвует в регулировании сна, аппетита и пищеварения, восприятии боли и счастья. Норадреналин помогает справиться со стрессовыми ситуациями. Если действие нейротрансмиттеров как-то изменено, это отражается на эмоциональном состоянии и здоровье человека», - объяснила Демкина.

При регулярном курении никотин создает эффект хронического стресса. Норадреналин усиливает тонус кровеносных сосудов, повышая артериальное давление, что имитирует стрессовое состояние. Подобное воздействие способно существенно усиливать тревожность и негативно влиять на психическое состояние.

Длительное курение приводит к серьезным последствиям для мозговой деятельности. Постоянные сосудистые спазмы и недостаточное кислородное снабжение повышают риск нарушения когнитивных функций. Врач подчеркнул возможность развития необратимых изменений, включая потенциальные риски деменции и болезни Альцгеймера.

Важным аспектом негативного влияния курения является нарушение сна. Никотин как психоактивное вещество вызывает возбуждение в центральной нервной системе, что приводит к затруднениям при засыпании, уменьшению глубины и продолжительности сна. Хроническое недосыпание способно накапливать усталость и провоцировать развитие депрессивных состояний.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала продукты для снижения артериального давления. Правильное питание поможет предотвратить инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.