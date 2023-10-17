Терапевт из Зарайска Светлана Носикова рассказала о рисках и профилактике остеопороза
Врач-терапевт Зарайской больницы Светлана Носикова рассказала о рисках при остеопорозе и профилактике заболевания. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
По словам специалиста, у пациента меняется масса костей, их прочность уменьшается и повышается хрупкость. Это может привести к переломам.
«Факторами риска заболевания являются возраст старше 65 лет, ранняя менопауза, наследственная предрасположенность, некоторые эндокринные заболевания, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни», - рассказала Носикова.
Для профилактики заболевания следует отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом, употреблять достаточное количества кальция и витамина D, поддерживать нормальный вес и проходить профилактические осмотры.
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