Терапевт из Ирака пополнил штат поликлиники Солнечногорска

Банана Мохемн Саади Хади родился в Ираке. После окончания школы в Богдаде они переехал в Россию, где учился в Пензенском государственном медицинском университете по специализации «Лечебное дело». Он также окончил ординатуру по кардиологии в Тверском государственном университете. Записаться на прием к новому терапевту можно через портал госуслуг или по номеру 122. Доктор принимает по будням.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаем уделять особое внимание по привлечению врачей в медицинские учреждения нашего муниципалитета. Терапевты, педиатры, медицинские психологи, неонатологи - с начала года в Солнечногорскую областную трудоустроились 35 специалистов», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для врачей предусмотрены региональные и муниципальные меры поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», а также выделение земельных участков.

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