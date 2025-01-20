Терапевт Ильяс Тарасов пополнил штат Можайской больницы

Профессию Ильяс Тарамов, хорошо разбиравшийся в химии и биологии, выбрал по совету отца. Сначала поступил в медицинский колледж в Грозном, а после его окончания стал работать медбратом в анестезиолого-реанимационном отделении городской инфекционной больницы. После этого устроился фельдшером на станцию скорой помощи, а потом и получил пост заведующего фельдшерско-акушерским пунктом в Грозненской больнице.

«Решил, что закреплять полученные в колледже знания нужно с самых низов медицинской профессии. Там и набрался необходимого опыта, чтобы развиваться в медицине дальше», - рассказал врач.

После окончания Ростовского медицинского университета по специальности «лечебное дело» Ильяс Тарамов работал в поликлинике и санатории в Кисловодске. В 2024 году переехал в Подмосковье и устроился на должность врача-терапевта в Акуловской амбулатории Одинцовского округа. Теперь ему предстоит трудиться в Можайске.

Врач собирается построить в муниципальном округе дом для семьи, а пока оформляет пакет документов на компенсацию аренды жилья. Такую льготу в рамках социальной поддержки медиков предоставляет правительство Подмосковья.