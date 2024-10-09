09 октября 2024, 15:55

Терапевт Гаджимурад Алхасов пополнил штат больницы в Лобне

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В штат поликлиники № 1 городского округа Лобня вошел врач-терапевт Гаджимурад Алхасов. Сейчас специалист получает квалификацию в области сердечно-сосудистой хирургии.

Терапевт Гаджимурад Алхасов присоединился к коллективу врачей лобненской поликлиники № 1. Он окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Бурденко по направлению «Лечебное дело». Сейчас врач учится в Национальном медицинском исследовательском центре имени Владимира Алмазова по программе «сердечно-сосудистая хирургия».

«В Лобненской больнице хорошие условия работы. Коллектив очень дружный, и коллеги всегда готовы помочь, что особенно важно для молодых специалистов», - подчеркнул он.

На прием к специалисту можно записаться через портал Госуслуги, на региональном портале медицинских услуг или позвонив по номеру 122.

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Здравоохранение Лобня Врачи
09 октября 2024, 16:04
Производство электрооборудования запустят в Щелкове в 2027 году
Unsplash
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Компания «Техэнергогрупп» запланировала строительство нового завода в Щелкове по программе «Земля за 1 рубль». Завод будет выпускать импортозамещающее электрооборудование: распределительные шкафы, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы, трансформаторы и реакторы.

«В запуск импортозамещающего производства компания планирует инвестировать более 96 миллионов рублей. Этот проект позволит создать более 100 новых рабочих мест. Предприятие планируется запустить в 2027 году», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое производство позволит заменить продукцию иностранных производителей и изготавливать до 290 единиц оборудования в год. Министерство имущественных отношений предоставило участок 2,8 гектара для строительства производственных, складских и административных объектов общей площадью почти 5,9 тысячи квадратных метров.

Напомним, компания занимается продажей электротехники и сотрудничает с производителями России, поставляя продукцию для энергетических и нефтегазовых компаний.

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Щелково Заводы
09 октября 2024, 15:54
Китайский язык внедрили в программу обучения школьников в Богородском округе
Медиасток.рф
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Школьники Богородского округа могут посещать занятия в муниципальной школе китайского языка для начинающих. Здесь они не только освоят слова и грамматические правила, но и узнают о культуре Китая.

Ученики под руководством преподавателя Юрия Попкова за первый месяц научились писать иероглифы чисел и детально разбирать слоги-исключения. Они также познакомились с китайским произношением пиньинь и изучили три составляющие произношения: инициаль, финаль и тоны.

Учителя английского языка Ирина Елисеева из Центра образования «Богородский» и Татьяна Щербакова из Центра образования № 5, которые ранее прошли стажировку в Китае, провели для ребят мастер-класс по рисованию тушью иероглифов на китайских листах бумаги. Преподаватели сделали акцент на том, что невозможно изучать язык без знания культуры страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией.

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Школы Китай Богородский
09 октября 2024, 15:15
Эльмира Кахраманова из Подмосковья стала лучшей спортсменкой года в России
Максим Стулов/Ведомости
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Подмосковную самбистку Эльмиру Кахраманову признали лучшей спортсменкой 2024 года на Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Кахраманова - чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо. В 2023 году она завоевала золото на Играх стран СНГ и стала чемпионкой России по самбо. Также спортсменка имеет титулы двукратной чемпионки мира и России по универсальному бою.

«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», - отметил президент России в своем послании к участникам премии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

Церемония награждения премии «Золотой пояс» состоялась в Кремлевском дворце, где были отмечены лучшие представители боевых искусств, включая участников спецоперации.

Напомним, премия вручается с 2005 года, ее лауреатами становились известные спортсмены, такие как Федор Емельяненко и Александр Иншаков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
09 октября 2024, 15:15
Более 66 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Минимущества
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Процесс оформления недвижимости в Подмосковье упростили до трех документов. В рамках «дачной амнистии» регистрация строений на садовых участках и землях ИЖС или ЛПХ занимает всего три дня, а через МФЦ — до пяти рабочих дней.

В 2024 году на учет в Московской области поставили 66,2 тысячи объектов недвижимости, из которых 51,7 тысячи - это жилые дома общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 207,2 миллиона рублей. Отмечается, что лидерами по регистрации стали Раменский округ, Дмитров и Истра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость МФЦ

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