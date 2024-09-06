Терапевт Алла Косякова пополнила штат больницы в Яхроме

Она обслуживает участок с населением около 1700 человек. График включает как поликлинические приемы, так и выезды на дом, что особенно важно для пожилых пациентов, которых на участке немало. В будущем Алла планирует пройти ординатуру, чтобы стать акушером-гинекологом.

«С детства меня привлекала медицина. Моя мама и бабушка - медицинские работники, и я всегда хотела пойти по их стопам. Обучение было нелегким, но я очень рада, что выбрала профессию врача. Несмотря на трудности, я чувствую себя на своем месте и ни о чем не жалею. Чем больше работаю, тем больше мне это нравится», - поделилась Алла Косякова.

Отметим, что проблема кадрового обеспечения остается одной из ключевых задач программы «Модернизация первичного звена». Эта инициатива направлена на организацию медицинской помощи вблизи мест проживания, обучения или работы граждан, учитывая их потребности.

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