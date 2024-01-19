Теплые раздевалки и горячий чай организовали для жителей села Жестылево в Крещение

Для прихожан храма и всех желающих провести омовение в Крещение подготовили три купели: отдельно для мужчин и женщин с детьми в часовне, а также на улице - для особо закаленных.

Всего в Дмитровском округе организовали пять купелей: в селе Жестылево, поселке Кузяево, Яхроме, селе Ильинском и в Дмитрове. На всех площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Для удобства жителей установили теплые раздевалки, а после купания все желающие могли согреться горячим чаем.

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