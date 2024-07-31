Тепловые сети отремонтируют в Истре и в селе Рождествено
Коммунальные службы готовятся к новому отопительному сезону. В Истре и селе Рождествено отремонтируют около 800 метров теплосетей, также в порядок приведут котельные.
На этой неделе коммунальные службы начали менять трубы теплоснабжения рядом с домом № 3 на Воскресенской площади в Истре. Там обновят более 400 метров устаревшего трубопровода. В этой части города износ сетей горячего водоснабжения и центрального отопления превышал 80%.
Это могло бы привести к аварийным ситуациям в отопительный сезон. Сейчас там укладывают современные трубы с теплоизоляцией, соответствующие ГОСТу. Они будут проводить тепло до жилых домов без потерь и утечек.
Такие же работы ведутся в селе Рождествено. Там заменят еще 336 метров трубопровода.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабном обновлении теплосетей в регионе в ближайшие три года.
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