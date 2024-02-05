Тепловые сети модернизируют в Балашихе в 2024 году

Работы по модернизации бывшей котельной завода «Прогресс» завершили в Балашихе. Специалисты заменили горелки в котлах, отремонтировали топочное устройство, крышу, приобрели новые и запасные насосы, заменили фильтры. Также планируют обновить прилегающие инженерные сети и котлы.

«При губернаторе Московской области Андрее Воробьеве работает штаб по всем проблемным точкам, касающимся отопления и подачи горячей воды. Старая котельная в микрорайоне Керамик передана на баланс муниципалитета. На базе этой котельной осмотрели все узлы Балашихи с тем, чтобы сформировать дополнение к государственной программе», - сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Из регионального бюджета в течение двух ближайших лет выделят около четырех миллиардов рублей на модернизацию теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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