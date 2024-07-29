Тепловой пункт в Пущино приведут в порядок до начала осенне-зимнего сезона

Центральный тепловой пункт в Пущино построили в 80-х годах. Он по сей день снабжает семь многоквартирных домов. Капитальный ремонт здесь не проводился.

Перед тем, как начать работы на объекте, специалисты смонтировали временные трубы, чтобы у жителей была горячая вода. Затем - демонтировали старое оборудование.

На объекте поменяют теплообменники на пластинчатые более высокой прочности. Поставят новые насосы, которые будут потреблять меньше энергии. Специалисты смогут автоматические регулировать подачу тепла и экономить ресурсы.

Отметим, капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

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