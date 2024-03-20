20 марта 2024, 16:36

Теплосети в Реутове модернизируют в 2024 году

Медиасток.рф
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Межведомственная рабочая группа при Правительстве Московской области вынесла решение по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса в городском округе Реутов. Предполагаемый объем средств на проведение работ составляет около трех миллиардов рублей.

В рамках краткосрочной программы 2024 года члены комиссии предложили реконструировать участки тепловых сетей от ТК 2-30 до ЦТП 2,3,5 котельной № 2, а также построить участок тепловой сети от котельной ЦТП № 5 до ТК 1-51.

Также комиссия порекомендовала администрации округа подать заявку на включение в Госпрограмму дополнительных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

Кроме того, прорабатывается вопрос передачи в муниципальную собственность участка тепловой сети под железной дорогой, которая находится в собственности РЖД, после чего, на этом участке также запланирована модернизация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Отопление Реутов
22 марта 2024, 16:14
Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
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Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся - по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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Школьники Образование
22 марта 2024, 16:10
Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске
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Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.

Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.

Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Экология
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Пожары Больницы Егорьевск
22 марта 2024, 16:07
Семье из зоны Чернобыльской АЭС вручили жилищный сертификат в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
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Семья, выехавшая из зоны Чернобыльской АЭС, получила жилищный сертификат в Пушкино. С 2020 года она стоит в Московской области на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жильем.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало сертификат, рассчитанный на семью из трех человек. По условиям программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

В этом году в Московской области жилищные сертификаты получили уже пять семей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Пушкино

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