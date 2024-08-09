09 августа 2024, 16:16

Теплосети в Мытищах подготовят к отопительному сезону к 15 сентября

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Готовность к отопительному сезону объектов теплосети в Мытищах достигла 90%. Все плановые мероприятия завершат к 15 сентября.

Этим летом срок отключения горячей воды в Мытищах сведен к минимуму. Спецлисты успевали проверить работу теплосетей всего за три-четыре дня. При уже проведенных гидравлических испытаниях не выявлено ни одного повреждения труб.

Реконструкцией котельных, заменой изношенных теплотрасс и строительством новых занимаются специалисты Мытищинской теплосети. Их профессионализм оценили на региональном уровне, когда прошлой зимой 100 специалистов округа помогли устранить проблему с подачей тепла в дома жителей Подольска. Затем еще 50 работников из Мытищ привлекли к реконструкции и ремонту, а после и к инспекции оборудования в Подольске.

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ЖКХ Мытищи
09 августа 2024, 17:21
Глава Можайска Мордвинцев вручил детям-сиротам сертификаты на покупку жилья
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Глава Можайского округа Денис Мордвинцев встретился с Павлом Малаховым и Никитой Антоненковым. Молодые люди остались без попечения родителей. Они могут купить жилье благодаря выданным сертификатам.

Павел Малахов и Никита Антоненков окончили школу и поступили в профессиональные учебные заведения. Павел выбрал Спортивно-педагогический колледж при государственном университете спорта и туризма, а Никита - Московский государственный строительный университет.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил молодых людей с наступлением взрослой жизни и вручил жилищные сертификаты.

«Впереди у ребят приятные хлопоты - выбор и обустройство своего нового дома. Желаю им удачи в будущем и становления как личности!» - сказал Мордвинцев.

В этом году 22 человека, которые остались без попечения родителей, обеспечат жильем. Они смогут выбрать или документ, или готовую благоустроенную квартиру.

Государственный жилищный сертификат - безвозмездная субсидия. Социальная мера реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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Нацпроекты Можайск Квартиры
09 августа 2024, 17:20
Качество более 3 миллионов тонн продуктов проверили в Подмосковье с начала года
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Специалисты подмосковной Госветслужбы проверили свыше трех миллионов тонн товаров с начала года. Они не допустили к продаже 716 тонн некачественной продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно исследуют продукцию на качество и безопасность. Так, с начала года к продаже не допустили 716 тонн товаров животного и 0,3 тонны - растительного происхождения.

В министерстве напомнили, что вся реализуемая на рынках и ярмарках продукция проходит тщательный контроль. Специалисты проверяют документы, берут пробы и проводят исследования в лаборатории.

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Сельское хозяйство Продукты
09 августа 2024, 17:17
Слабовидящим жителям Одинцова напомнили об их избирательных правах
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Избирательная комиссия Московской области рассказала слабовидящим жителям округа об их избирательных правах. Информационные встречи с инвалидами по зрению состоялись в Одинцове 6 и 7 августа.

В преддверии грядущих выборов депутатов в Совет депутатов представители местных отделений Всероссийского общества слепых из Одинцова, Краснознаменска, Власихи, Волоколамска и Лотошино поучаствовали на просветительских встречах. Председатель территориальной избирательной комиссии города Одинцово Александр Игнатов рассказал о важности участия в голосовании людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Очень важно, чтобы данная категория граждан не чувствовала себя выключенными из избирательного процесса. На встрече мы обсудили ряд очень важных вопросов. Благодаря этому голосовать инвалидам по зрению будет намного легче», - поделился Александр Игнатов.

Самый обсуждаемый вопрос встречи - оборудование, которое поможет слабовидящим на избирательных участках в голосовании. Представители избирательной комиссии также провели инструктажи, в рамках которых объяснили участникам, как пользоваться специальными трафаретами для заполнения бюллетеней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Депутаты Инвалиды Выборы
09 августа 2024, 17:17
Парк «Раздолье» в Одинцове отметил 5-летний юбилей
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Одинцовский парк «Раздолье» отметил свой пятилетний юбилей. Здесь для гостей праздника подготовили большую развлекательную программу.

Вдоволь насладиться праздником удалось и взрослым, и детям. Для посетителей парка организовали самые разные мероприятия на любой вкус. Здесь работали фотозоны и игровые площадки, открыли полосы препятствий и батуты, проходили творческие мастер-классы и семейные конкурсы, раздавали воздушные шары. Также гости участвовали в розыгрышах призов и диджей-сетов с интерактивами.

Любители активного отдыха соревновались в показательных выступлениях и участвовали в открытых мастер-классах по трюковому самокату и скейтборду. А поклонникам кулинарии удалось испечь свой праздничный торт и приготовить пиццу под руководством профессиональных поваров.

Самые маленькие гости с удовольствием поучаствовали в шоу мыльных пузырей. Завершился праздник концертом, на котором выступили участники шоу «Голос. Дети» и детские творческие коллективы Одинцовского округа - театр песни «Лилиум» и вокально-эстрадная студия «Кураж».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Праздники Дети

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