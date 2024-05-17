Теплосети в Ленинском округе модернизируют к осени

Обновление затронет свыше 2двух тысяч погонных метров сетей теплоснабжения.

«В Видном ремонту подлежат в основном центральные трубопроводы, так как от их состояния зависит теплоснабжение всего города. На сегодняшний день из-за возраста этих теплотрасс реконструкция требует серьезных вложений. Просим жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам», - сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяны Каляминой.

В Видном реконструкцию проведут по четырем адресам: на проспекте Ленинского комсомола от ветеринарной станции до кругового перекрестка у поликлиники; от дома № 74 до Советской улицы; на Советском проезде; на улице Ольховой в 6-м микрорайоне. Кроме того, теплосети отремонтируют в поселках Развилка и Новодрожжино.

«С 15 мая начинаем проектирование. В проекте будут отражены в том числе параметры производимых земляных работ: ширина и глубина участка, места складирования грунта и сроки. Однозначно работы будут завершены до 15 сентября - до получения муниципалитетом паспорта готовности к отопительному сезону», - отметил заместитель генерального директора по теплоснабжению МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

Также для подготовки к отопительному сезону в округе проведут гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 134,6 километров, проверки оборудования на 49 центральных тепловых пунктах и техобслуживание оборудования на 27 котельных.

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