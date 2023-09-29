Теплосети в деревне Радумля обновят к отопительному сезону

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«Газпром теплоэнерго» реализует программу модернизации системы теплоснабжения в Солнечногорске. Сейчас работы ведутся в Радумле. При перекладке труб отопления подрядная организация обнаружила, что сети горячего водоснабжения требуют капитального ремонта. Эти работы также внесли в план и уже выполнили на 90%.

Жителей деревни предупредили, что в выходные ограничат подачу горячего водоснабжения в связи с переключением на новый трубопровод.

«Замена коммуникаций - это всегда многочисленные разрытия, которые доставляют неудобства. Поэтому уже с понедельника подрядчик приступает к благоустройству территории и ремонту тротуаров. А в субботу вместе с жителями планируем высадить здесь молодые деревья в рамках акции „Наш лес. Посади свое дерево“», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что к концу года запустят новые котельные в Майдарове, Ложках и Пешках. Кроме того, в 2024 году планируется техническое перевооружение котельной в Агробиостанции, а в Радумле построят новую блочно-модульную котельную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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