Теплосети отремонтировали на Юбилейном проспекте в Химках

Реконструкцию трубопровода проводят по инвестиционной программе теплоснабжающей компании «Мосэнерго». Работы в микрорайоне Новые Химки полностью закончат до конца августа.

«В этом же районе у нас ведется перекладка разводящей тепловой сети от дома № 76 до № 78. И будет пара участков, которые будем перекладывать в рамках инвестиционной программы. По городу у нас в работе два этапа гидравлических испытаний», - рассказал генеральный директор химкинского филиала компании «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Отметим, что всего к отопительному сезону в Химках подготовят около 20 километров магистральных и распределительных тепловых сетей. В городском округе уже обновили свыше восьми километров труб горячего водоснабжения.

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