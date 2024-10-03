03 октября 2024, 12:17

Теплопроводы перед отопительным сезоном протестировали в Подмосковье

Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости

В Подмосковье завершаются работы по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к зимнему периоду. Специалисты протестировали теплопроводы во всех городских округах, а также уже заканчивают перекладывать тепловые сети.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, главная задача на сегодняшний день - минимизировать риски для жителей региона в отопительный сезон.

«Рекордное количество выявленных и устраненных утечек показывает, что мы на верном пути. Уже сейчас мы можем сказать, что подготовка к зиме идет по плану, а работа наших оперативных подразделений позволила сократить число возможных аварий этой зимой», -отметил Велиховский.

Большинство муниципальных образований строго придерживаются графика.

В октябре специалисты оценят готовность территориальных отделов «МОС АВС» в Орехово-Зуеве, Домодедове, Рузе и Дмитрове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Работа Орехово-Зуево Руза
03 октября 2024, 13:27
Свыше 170 руководителей подмосковных УК прошли аттестацию с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Генеральные директора подмосковных управляющих компаний получили 174 квалификационных аттестата с начала года. Они необходимы для получения организацией лицензии.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, генеральные директора обязаны иметь квалификационные сертификаты для работы с многоквартирными домами. Их предоставляют на пять лет, документ действует на всей территории России.

С января в Подмосковье выдали 174 аттестата еще семь аннулировали из-за выявленных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение первой недели октября социальные учреждения получат отопление. Позже оно появится в жилых домах и на предприятиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
03 октября 2024, 13:27
Международный форум особых экономических зон начался в Дубне
Фото: ОЭЗ "Дубна"
Читайте нас в: Google Новости
II Международный форум особых экономических зон стартовал в ОЭЗ «Дубна». На него съехались представители из 15 стран мира, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, а также обменяться опытом.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, в этом году в форуме принимает участие большое количество представителей федеральных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества.

«В ходе форума мы затронем такие темы, как нормативно-правовое регулирование, цели устойчивого развития, промышленный туризм, обсудим кооперацию между нашими странами в рамках взаимодействия по международной кооперации и экспорту», - пояснил Лабудин.

На форуме, который продлится два дня, 2 и 4 октября, гости примут участие в сессиях по инфраструктурному развитию, законодательному регулированию особых экономических зон, промышленному туризму, а также в круглых столах с участием представителей государства и бизнеса.

Ожидается также подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме того, участников познакомят с передовыми технологиями ОЭЗ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Дубна Бизнес Технологии
03 октября 2024, 12:46
Резиденты подмосковных ОЭЗ начали инвестпроекты на 21 млрд рублей в этом году
Пресс-служба ОЭЗ «Дубна»
Читайте нас в: Google Новости
Более 30 резидентов особых экономических зон реализуют инвестиционное проекты в Подмосковье. Общая сумма вложений в производство составит около 21 миллиарда рублей.

«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест.

Всего в Московской области работает пять особых экономических зон, резидентами которых являются 216 компаний.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рабочие места Промышленность
03 октября 2024, 12:37
Центр трудоустройства молодежи в Серпухове откроется после капремонта в октябре
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Читайте нас в: Google Новости
Двери Центра по профориентации и трудоустройству молодежи вновь откроются для жителей городского округа уже на следующей неделе. Специалисты заканчивают капитальный ремонт здания.

В центре полностью заменили канализацию, отопление и электрику, настелили новые полы и покрасили стены. Рабочим предстоит еще установить двери, мебель и современный экран для презентаций и просмотра фильмов. В спортивном зале появится новый татами. В отремонтированных помещениях продуманы все детали, к примеру, установленные в удобных местах розетки.

Средства на ремонт здания выделили из бюджета городского округа. Планируется, что новоселье обновленный центр отметит уже на будущей неделе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Серпухов Ремонтные работы

Новости по теме