Тепло вернулось в 45 многоквартирных домов Подольска

Он подчеркнул, что сейчас идет запуск прогрева систем тепловыми пушками там, где это необходимо. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

В настоящее время специалисты запускают тепло на улице Заводской, дом № 6; Заводская, № 4а; Симферопольская, № 5; Проспект 50 лет Октября, № 7/7.

Глава Подольска добавил, что будет сообщать о результатах пуска тепла в режиме реального времени.

Сообщить о проблеме можно по телефонам: 8(936)555-91-44, 8(999)554-20-84. Кроме того, если вам требуется радиатор, следуеет обратить по номерам: 8-936-555-94-38; 8-936-555-71-78; 8-936-555-22-50.

Ранее работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске.

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