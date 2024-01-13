Тепло вернется в 51 многоэтажку в микрорайоне Шепчинки в Подольске

По его данным, рабочие готовились к пуску отопления до позднего вечера 12 января. Сейчас теплоноситель работает в штатном режиме. Его мощность будут наращивать постепенно, чтобы избежать ЧП.

Ранее, 10 января, Артамонов отчитался о том, что власти Подольска решают проблему с перебоями теплоснабжения в усиленном режиме. В администрации прошла встреча с активистами микрорайона Шепчинки. Глава Подольска подчеркнул, что системы теплоснабжения в Подольске нуждаются в масштабном обновлении. В планах - модернизация нескольких котельных и прокладка новых теплотрасс, в частности в Шепчинках.

Коммунальные аварии этой зимой случились в разных округах Московской области. В зоне особого внимания оказался подольский микрорайон Климовск.

Четвертый котел начал работать на ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» (ПТЭК) - теперь тепло придет в 51 многоквартирный дом и соцобъекты микрорайона Шепчинки в Подольске. Об этом написал в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.