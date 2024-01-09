Тепло вернется в 22 дома в Солнечногорске к вечеру 9 января

«Коллеги мгновенно слили все дома, поэтому ничего не подморожено. Сейчас перекрыли место утечки, 30 домов уже запускаем. Остальные 22 подключат к 18:00. Если бы не слили дома, сроки были бы совсем другие. Это самое важное и это вопрос коммуникации», - отчитался он.

По его словам, дежурная служба «Газпром теплоэнерго» в 04:00 обратилась в управляющую компанию, и ее сотрудники оперативно начали действовать. УК взяла на себя борьбу с одной протечкой. Самое важное в данном случае - слаженность действий, считает Самарин.

«По всем котельным восстановились. Есть несколько проблемных участков, мы ими занимается в рабочем порядке», - добавил глава Минэнерго региона.

В домах, которые обслуживает котельная Выстрел, от +18 до +21 градуса, температура продолжает расти. Примерно к 20 января военные подготовят приказ о передаче котельной, но власти округа еще до этого сформируют совместную комиссию и начнут составлять акт приемки.

Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы , честно сообщать о них.