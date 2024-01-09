09 января 2024, 14:36

Тепло вернется в 22 дома в Солнечногорске к вечеру 9 января

РИА «Новости»
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Утром 9 января на котельной в Солнечногорске остановился котел «из-за падения давления и утечки на трассе». Место утечки перекрыли, рассказал губернатору Андрею Воробьеву глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин на заседании.

«Коллеги мгновенно слили все дома, поэтому ничего не подморожено. Сейчас перекрыли место утечки, 30 домов уже запускаем. Остальные 22 подключат к 18:00. Если бы не слили дома, сроки были бы совсем другие. Это самое важное и это вопрос коммуникации», - отчитался он.

По его словам, дежурная служба «Газпром теплоэнерго» в 04:00 обратилась в управляющую компанию, и ее сотрудники оперативно начали действовать. УК взяла на себя борьбу с одной протечкой. Самое важное в данном случае - слаженность действий, считает Самарин.

«По всем котельным восстановились. Есть несколько проблемных участков, мы ими занимается в рабочем порядке», - добавил глава Минэнерго региона.

В домах, которые обслуживает котельная Выстрел, от +18 до +21 градуса, температура продолжает расти. Примерно к 20 января военные подготовят приказ о передаче котельной, но власти округа еще до этого сформируют совместную комиссию и начнут составлять акт приемки.

Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы , честно сообщать о них.

Солнечногорск Андрей Воробьев Коммунальные аварии
09 января 2024, 15:35
Десять мест для Крещенских купаний оборудуют в Одинцовском округе
пресс-служба Администрации Одинцовского округа
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На территории Одинцовского округа подготовят 10 мест для Крещенских купаний. Рядом с площадками оборудуют пункты обогрева и питания.

Крещенские купания на территории Одинцовского округа пройдут в ночь на 18 и 19 января 2024 года. Основным местом Крещенских купаний станет купель Саввино-Сторожевского монастыря. Она будет работать с 20:00 18 января до 16:00 19 января.

Для безопасности жителей подходы к водоему и купели оборудуют специальными настилами. У купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
09 января 2024, 14:56
«Вылечить систему теплоснабжения». На тепломагистралях Климовска заменят трубы
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 января провел встречу с жителями Климовска, оставшимися без тепла в квартирах после аварии в котельной. Над устранением проблем до сих работают более 200 бригад, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. Глава Подмосковья рассказал, что поручил заменить трубы на основных тепломагистралях микрорайона.

«Учитывая, что котельная сейчас у нас в распоряжении, в эти теплые дни мы начнем пять основных, очень влияющих на давление и температуру, магистралей закрывать», - рассказал он.

Специалисты заменят трубы, уточнил губернатор. То есть части труб вырежут, на их место поставят новые.

Также губернатор заявил, что одним из этапов устранения аварии будет наведение порядка в подвалах. Сначала оттуда вывезут строительный мусор, затем приступят к ремонту. Будут работать слесари и электрики, сантехники.

Андрей Воробьев добавил, что жители также сообщали о неприятном запахе от проводов после подачи электроэнергии. Этот вопрос тоже решат, пообещал он.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. Губернатор отметил, что в микрорайоне стоимость воды выше, чем в Подольске, поэтому жителям предложат специальные тарифы.

Подольск Андрей Воробьев Отопление
09 января 2024, 14:52
Женщину 89 лет с тяжелой формой желчекаменной болезни спасли в больнице Балашихи
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Пациентку доставили в филиал № 3 Балашихинской больницы с жалобами на тошноту и острую боль в правом боку. УЗИ показало разрушение стенок желчного пузыря, наличие множества крупных камней в самом пузыре и в общем желчном протоке.

Врачи выявили запущенную желчекаменную болезнь с острым воспалительным поражением желчного пузыря. Выяснилось, что ранее у женщины периодически возникали приступы боли и тошноты после еды, но она не обращалась в больницу. Смягчать боль ей помогали таблетки и теплая грелка.

«Желчный пузырь вместе с камнями мы удалили, также удалили камни из общего желчного протока. К сожалению, такие запущенные случаи нельзя прооперировать лапароскопически. Уже вторым этапом, малоинвазивно рассекли вход в проток и восстановили ход желчи», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

Контрольное УЗИ показало проходимость протока и отсутствие камней. Пациентка больше не испытывает болей и тошноты и уже выписана.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Балашиха
09 января 2024, 14:48
Дискотека для молодежи прошла во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«Белая вечеринка» прошла в Мытищах. Праздник для молодежи провели во Дворце культуры «Яуза».

Тематическая вечеринка для молодежи прошла в Мытищах. Для участников устроили дискотеку, а также подготовили фотозоны. Главная фишка праздника - наличие дресс-кода. Гости должны были одеться в преимущественно белых тонах. Такой формат мероприятия здесь проводиться не впервые, при этом каждый раз меняется цветовая гамма праздника.

«Мечтали о проведении молодежных вечеринок и раньше, но не удавалось собрать молодых людей в таком количестве, чтобы их не приводили за ручку учителя, а они сами изъявили желание и пришли к нам. Теперь же это мероприятие становится традицией. Получаем от ребят обратную связь, и это ценно. Планируем продолжать работу в этом направлении», - отметила заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и социально незащищенными группами населения Дворца культуры «Яуза» Полина Тимофеева.

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Праздники Мытищи Молодежь

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