Тепло вернется в 20 школ и детских садов Климовска за 5 дней — Андрей Воробьев
В течение пяти дней тепло вернется в 20 образовательных объектов в Климовске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время отопление удалось восстановить уже во взрослом отделении поликлиники и на подстанции скорой помощи.
«Под отключение отопления попали 20 образовательных объектов Климовска. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим тепло», - подчеркнул Андрей Воробьев.
После масштабной аварии на частной котельной десятки тысяч человек остались без тепла. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время.
Уже завершились работы на подстанции скорой помощи и начался процесс подключения поликлиники: готово взрослое отделение и продолжается решение проблемы в детском.
Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии.
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