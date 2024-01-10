Тепло вернется в 20 школ и детских садов Климовска за 5 дней — Андрей Воробьев

«Под отключение отопления попали 20 образовательных объектов Климовска. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим тепло», - подчеркнул Андрей Воробьев.

После масштабной аварии на частной котельной десятки тысяч человек остались без тепла. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в сфере ЖКХ в Подмосковье за последнее время.

Уже завершились работы на подстанции скорой помощи и начался процесс подключения поликлиники: готово взрослое отделение и продолжается решение проблемы в детском.

Отопление вернулось уже в 146 из 176 домов Климовска после крупнейшей коммунальной аварии.

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