Тепло от новой котельной получат около 1000 жителей села Подхожее в Серебряных Прудах

Площадь котельной составляет 85,5 квадратных метра при мощности в 2.4 мегаватта. Для работы новой котельной не требуются рабочие руки, так как она оснащена современным оборудованием и полностью автоматизирована.

Строительство новой котельной позволит повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для 958 человек. Село включает в себя многоквартирные дома, а также учреждения социальной сферы - школу, детский сад и дом культуры.

Объект возвели в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.