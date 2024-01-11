Тепло и горячая вода поступили в дома жителей Новолотошино в Подмосковье

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Порыв на теплосетях произошел 6 января. По словам мэра, много времени ушло на обнаружение места утечки. Глава округа пояснила, что магистраль введена в эксплуатацию в 1958 году и исполнительную документацию потеряли.

«Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ наш поселок полностью без отопления не оставался, котлы работали не в полную мощность. Тем самым, мы избежали более серьезных последствий», - рассказала Долгасова.

Нуждающимся в дополнительном обогреве раздавали обогреватели, начальники территориальных отделов делали поквартирный обход. К устранению порыва привлекли три аварийные бригады.

«Сейчас котельная работает в штатном режиме. Если поступают жалобы от жителей, специалисты выезжают по адресу и устраняют проблему», - сообщил руководитель Лотошинского ЖКХ Игорь Круль.

Жителям Подмосковья пересчитают плату за коммунальные услуги в декабре–январе из-за перерывов в поставке отопления и горячей воды. ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» рассмотрит все обращения и проведет перерасчет согласно российскому законодательству.