Теннисный центр построят в парке Малевича в Одинцове к 2026 году

Общая площадь центра составит более 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся зоны для игры в падел-теннис и сквош, универсальный зал для баскетбола и тренажерный зал.

На втором этаже спроектировали зону входной группы, вестибюль с рецепцией, раздевалки для открытых игровых площадок, тренерские и кафе. На третьем этаже будет кафе и ресторан, зал для игры в теннис с раздевалками и vip-блок раздевалок с зоной отдыха. Антресоль отведут под пространство для занятий йогой и зал для кардиотренажеров.

После завершения работ на благоустроенной территории под открытым небом заработают открытые теннисные корты и спортивная площадка для стритбола.

«В здании единовременно смогут тренироваться до 174 человек. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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