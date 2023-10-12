Теннисисты из Химок выиграли 11 медалей на первенстве Подмосковья

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Первое место в личном зачете заняла химчанка Есения Широкова. Среди юношей первым стал Дениз Якын. Еще одно золото спортсмен выиграл в смешанных парах с напарницей из другого города Подмосковья. Также юноши из училища олимпийского резерва № 3 победили в матчах между дуэтами.

«Мы гордимся талантливыми и активными детьми нашего муниципалитета. С каждым годом они достигают все более высоких результатов в различных видах спорта», - отметила депутат муниципального совета Юлия Мамай.

Ранее теннисисты из Химок заняли призовые места на всероссийском турнире. Спортсмены выиграли восемь медалей. Среди участников было более 100 теннисистов из 19 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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