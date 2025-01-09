09 января 2025, 13:12

Теннисисты из Балашихи стали победителями областного чемпионата.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Юные теннисисты из Балашихи завоевали три золотые и две серебряные медали на командном чемпионате Московской области по настольному теннису, который состоялся в универсальном спортивном комплексе «Метеор» им. Е. А. Донской. Церемония открытия турнира прошла при участии члена фракции «Единая Россия» Евгения Николаева, который поддерживает проект «Детский спорт».

Спортсмены из Балашихи продемонстрировали отличную игру, что позволило им занять верхние строчки турнира. Евгений Николаев отметил важность популяризации настольного тенниса среди детей.

На мероприятии прошла торжественная церемония награждения победителей. Тренер-преподаватель по настольному теннису СШОР «Метеор» Андрей Пименов и талантливая теннисистка Полина Деева, член сборной команды Московской области, получили знаки отличия Министерства физической культуры и спорта Подмосковья «Спортивная доблесть».

В рамках обсуждений было достигнуто соглашение с руководителем Федерации настольного тенниса Московской области о продвижении этого вида спорта в общеобразовательные школы. Использование формата Балашихинской школьной лиги будет способствовать развитию настольного тенниса среди молодежи.

Спортсмены Балашиха Теннис
09 января 2025, 14:16
Подмосковная Система-112 приняла около 300 тысяч вызовов в праздники
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 Московской области работала в новогодние праздники в штатном режиме. Так, с 31 декабря по 8 января в службу спасения поступило около 300 тысяч вызовов.

На каждое обращение операторы Системы-112 оперативно реагировали и передавали запросы в экстренные службы. Больше всего заявок поступило 1 января - свыше 47 тысяч вызовов. При этом, чаще всего жители Московской области обращались за помощью медиков, полиции и пожарных.

Напомним, служба спасения Подмосковья работает круглосуточно. По номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, и других чрезвычайных происшествиях.

Праздники Спасатели
09 января 2025, 14:15
Более 5 тысяч детей провели зимние каникулы в лагерях в Подмосковья
Министерство социального развития Подмосковья
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Зимняя смена прошла в детских лагерях Подмосковья с 28 декабря по 8 января. Там провели каникулы пять тысяч детей.

Ежегодно около 200 тысяч детей проводят каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья, рассказали в Минсоцразвития региона.

Каждая смена отличается своей программой, которую составляют с учетом погоды, возраста и интересов ребят. Многие занятия проводят в помещениях. Это бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы. На улице дети занимаются ездой на лыжах и коньках.

«Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ходе зимней смены ребята встречают Новый год. Так, в «Литвиново» провели красочное шоу, фуршет и дискотеку.

Подать заявку на бесплатную путевку в детский лагерь можно по ссылке.

Отдых Дети Детские лагеря
09 января 2025, 14:13
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Истре
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Двадцатый семейный чемпионат по настольному теннису прошел в Истре. Участие в нем приняли 15 команд.

Каждый год в округе семьи борются за звание лучшей в настольном теннисе. Как и в 2024 году, соревнование прошло в школе № 2 микрорайона Восточный, зал которой оборудован всем необходимым. Более того, на базе учебного заведения есть кружок по настольному теннису, поэтому ученики этой школы могли подготовиться к турниру и сыграть в привычной для них обстановке.

Состав семейный команд всегда один: либо брат и сестра, либо родитель и ребенок. В этом году лучшими стали семьи Егорычевых, Аникиных и Игнатьевых. Кстати, Мария Игнатьева - призер первого Рождественского турнира 2005 года. Даже спустя 20 лет она по прежнему становится лучшей. А вот Аникины участвуют только пятый раз, но это уже вторая их победа.

Все команды получили рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от четырехкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

Спортсмены Истра Теннис
09 января 2025, 14:11
Хор русской песни имени Лидии Чадиной выступил в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сольный концерт хора русской песни имени Лидии Чадиной прошел в сельском доме культуры «Балобаново». На протяжении всей программы не смолкали громкие аплодисменты.

Хор исполнил как веселые и зажигательные русские народные песни, так и душевные, лирические.

Коллективу уже почти 40 лет. Его творческий путь начался еще в 1985 году в Балобановском сельском доме культуры. В 1994 году хору было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2019 году успешно подтверждено. Кстати, назван Хор был в честь одной из первых его участниц-основательниц - Лидии Ивановны Чадиной.

Балобановский хор был не раз награжден за большой вклад в сохранение лучших традиций русской народной песни дипломами и почетными грамотами, в том числе, губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Концерты Песни Музыка Богородский

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