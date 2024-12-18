Теннисистки из Дмитрова победили на международных соревнованиях

Виктория Львова начала с победы в женском одиночном разряде. На втором турнире спортсменка вновь показала отличную игру, выиграв как в одиночном разряде, так и в парном, в дуэте с Зоей Марас из Франции.

Представительницы спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» успешно продолжили выступление и на третьем турнире. Виктория Львова снова оставила позади всех конкуренток в одиночном разряде, а Людмила Бубнова заняла второе место. Людмила вместе с Зелихой Аксак из Турции победила в парном разряде, а Виктория Львова и Хейли Слокомб из Австралии выиграли бронзовую награду.

На заключительном турнире дмитровские спортсменки вновь продемонстрировали высокий уровень мастерства. Виктория Львова снова победила в одиночном разряде, а Людмила Бубнова стала серебряным призером.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина поздравила спортсменок и их тренера Ольгу Мурину с этими выдающимися результатами на международных соревнованиях.