Теннисистка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером первенства России

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Так, по итогам выступления женских пар в дуэте с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга спортсменка из Химок Альфия Юнусова стала серебряным призером. Девушки, в составе сборной Московской области, одолели свыше 120 теннисистов из 18 российских регионов.

Ранее спортсменки из Химок стали бронзовыми призерами первенства России. Награды получили Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Также теннисистки заполучили 11 медалей областного первенства по настольному теннису.

Напомним, что училище олимпийского резерва № 3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и Российской Федерации, а также специалистов по физической культуре и спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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